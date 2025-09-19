Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкому дивізіоні Майк Тайсон зізнався, що син змусив його пояснити, чому його кар'єра триває досі.

"У мене є 14-річний син, і він запитав: "Чому? Навіщо ти це робиш?" На мить я не знав, що відповісти. І на секунду мені стало сумно. Я відповів йому: "Тому що я найкращий із тих, хто коли-небудь це робив, ось чому". Він не зрозумів, але я додав: "Я повинен це робити, адже це єдине, що я вмію", – цитує Тайсона talkSPORT.

Також Майк Тайсон розповів, що після 50-річчя він заробив більше, ніж у молодості, коли був на вершині слави.

"Слухайте, я заробив більше грошей у свої 50, ніж у 20. І в мене було всього чотири бої за весь цей час. Це дійсно цікаво. Тепер мені 60, і гроші вже нічого не значать. Важливо лише те, що я можу подбати про тих, кого люблю", – зізнався американський боксер.

