Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон назвав найкращих боксерів на даний момент. Цікаво, що американець не обрав жодного супертяжа, проігнорувавши двох головних зірок минулого року – Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Натомість 58-річний екс-чемпіон виділив трьох своїх земляків.

"Девід Бенавідес, Теренс Кроуфорд, Джервонта Девіс. Ці хлопці мені дуже подобаються", – сказав Тайсон у коментарі Sports Illustrated.

Блогер, який побив Тайсона, домовився про бій з Джошуа – відома орієнтовна дата

Варто зазначити, що всі троє боксерів досі перебувають у статусі непереможених. Бенавідес оформив 30 звитях у 30-ти боях (24 – нокаутом), Кроуфорд переміг у 41-му поєдинку (31 – нокаутом), а Девіс має у своєму доробку 30 тріумфів (28 – нокаутом) при одній нічиїй (з Ламонтом Роучем) у 31-й дуелі.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Тайсон повернувся у профі-ринг, де програв за рішенням суддів боксеру-блогеру Джейку Полу.

"У 16 років заробив 700 доларів": український боксер – про першу зарплату, зміну виду спорту і перешкоди з боку суддів