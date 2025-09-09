Ікона світового боксу Майк Тайсон в коментарі журналу The Ring висловив свою думку щодо поєдинку Канело (62-2-2, 39 КО) проти Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Майк Тайсон – про бій з Мейвезером: "Бокс увійшов у нову еру непередбачуваності"

"Я бажаю, щоб Теренс Кроуфорд переміг, але схоже, що цього не станеться. Я б дуже хотів, щоб він переміг.

Але цей хлопець, Сауль Альварес, потужний панчер, він розумний боєць. Я дуже хочу побачити цей бій", – заявив Тайсон.

Нагадаємо, що довгоочікувана зустріч зірок напівсередньої ваги Кроуфорда та Канело відбудеться вже 13 вересня.

"Кроуфорд не впевнений у собі": Канело розповів, чому погодився на бій з непереможним американцем