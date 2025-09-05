"Коли CSI звернулися до мене з пропозицією вийти на ринг проти Флойда Мейвезера, я подумав: "Ні, це неможливо", але Флойд погодився.

Легенди боксу Мейвезер та Майк Тайсон домовилися про проведення бою

Цей бій – це те, про що не могли б подумати ані світ, ані я. Однак бокс увійшов у нову еру непередбачуваності, і цей бій є максимально непередбачуваним.

Я досі не можу повірити, що Флойд дійсно хоче це зробити. Це буде шкідливо для його здоров’я, але він хоче це зробити, тому контракт підписано, і бій відбудеться!" – цитує Тайсона CSI Sports.

Нагадаємо, що проведення епохального поєдинку між Тайсоном та Мейвезером очікується навесні 2026 року. Це буде виставковий бій, якій не потрапить до реєстру професійних здобутків боксерів.

"Два геніальних боксери": відомий промоутер спрогнозував бій між Усиком і Алі та не залишив шансів Майку Тайсону