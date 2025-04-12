"Має все необхідне, щоб перемогти Усика": Воррен назвав 2 бійців, які можуть зламати "прокляття" проти українця
Промоутер Френк Воррен вважає, що Британія нарешті має гідних боксерів для перемоги над Олександром Усиком.
"Останній бій Ітауми був феноменальним. Він недовго пробув на рингу, але справа не лише в нокауті, а й у тому, як це зроблено. Ітаума має чудовий боксерський склад розуму, має чудовий джеб. Він розраховує свої удари.
Усик – Дюбуа: WBO офіційно отримала петицію про надання українцю шансу на повернення абсолюта
Молоді хлопці часто, коли суперник в біді, хаотично накидаються на нього, не витримуючи дистанції. Ітаума не поспішає. Він прораховує свої удари, перш ніж завдати їх. Він точно попадає в ціль.
Що в ньому може не подобатися? Він захоплюючий боєць. Я думаю, він міг би боротися за титул чемпіона світу вже цього року. Хто знає? Він може битися з Усиком цього року. Можливо все. Подивимося, що вийде, але Мозес, гадаю, через один-два бої цілком здатен опинитися в одній компанії з усіма топ-хлопцями. Він може бути там.
Дюбуа також має все необхідне, щоб перемогти Усика. Британський хевівейт на підйомі. Коли я почав займатися боксом, там були одні американці. Тепер справа за британцями. Хто б міг подумати, що це станеться? Звичайно, там є Усик, "винищувач британців", але є кілька хлопців, які можуть створити йому проблеми", – заявив Воррен в коментарі Sky Sports.