"Останній бій Ітауми був феноменальним. Він недовго пробув на рингу, але справа не лише в нокауті, а й у тому, як це зроблено. Ітаума має чудовий боксерський склад розуму, має чудовий джеб. Він розраховує свої удари.

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Молоді хлопці часто, коли суперник в біді, хаотично накидаються на нього, не витримуючи дистанції. Ітаума не поспішає. Він прораховує свої удари, перш ніж завдати їх. Він точно попадає в ціль.

Що в ньому може не подобатися? Він захоплюючий боєць. Я думаю, він міг би боротися за титул чемпіона світу вже цього року. Хто знає? Він може битися з Усиком цього року. Можливо все. Подивимося, що вийде, але Мозес, гадаю, через один-два бої цілком здатен опинитися в одній компанії з усіма топ-хлопцями. Він може бути там.

Дюбуа також має все необхідне, щоб перемогти Усика. Британський хевівейт на підйомі. Коли я почав займатися боксом, там були одні американці. Тепер справа за британцями. Хто б міг подумати, що це станеться? Звичайно, там є Усик, "винищувач британців", але є кілька хлопців, які можуть створити йому проблеми", – заявив Воррен в коментарі Sky Sports.