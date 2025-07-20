"Має сприймати цей результат як подарунок з небес": екс-промоутер Усика зробив застереження непереможному українцю
Український промоутер Олександр Красюк прокоментував перемогу Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО) над британцем Льюїсом Едмондсоном (11-1, 3 КО).
"Даніель здобув перемогу завдяки суддям. Власне я не побачив перемоги Лапіна на своїх записках. Йому потрібно сприймати цей результат як подарунок з небес і зробити відповідні висновки", – поділився Красюк у коментарі Sport.ua.
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Нагадаємо, бій Лапіна та Едмондсона проходив у андеркарді Усик – Дюбуа та завершився перемогою українського боксера рішенням суддів – 95-95, 96-94, 96-94.
Таким чином, Даніель Лапін здобув свою 12-ту перемогу в 12 поєдинках, захистивши пояси IBF Intercontinental and WBA Continental у напівважкій вазі.
Лапін захистив два чемпіонські пояси в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа – здобув 12-ту перемогу у кар'єрі