"Даніель здобув перемогу завдяки суддям. Власне я не побачив перемоги Лапіна на своїх записках. Йому потрібно сприймати цей результат як подарунок з небес і зробити відповідні висновки", – поділився Красюк у коментарі Sport.ua.

Усик ризикує швидко втратити статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі – відома причина

Нагадаємо, бій Лапіна та Едмондсона проходив у андеркарді Усик – Дюбуа та завершився перемогою українського боксера рішенням суддів – 95-95, 96-94, 96-94.

Таким чином, Даніель Лапін здобув свою 12-ту перемогу в 12 поєдинках, захистивши пояси IBF Intercontinental and WBA Continental у напівважкій вазі.

Лапін захистив два чемпіонські пояси в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа – здобув 12-ту перемогу у кар'єрі