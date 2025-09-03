Майбутнього чемпіона US Open-2025 назвав репер Дрейк – поставив на його перемогу велику суму грошей
Канадський репер та актор Дрейк вірить у тріумф Янніка Сіннера.
Відомий репер Дрейк свою впевненість у першу ракетку світу підтвердив солідною грошовою ставкою – співак поставив одразу 300 тисяч доларів на перемогу італійця на кортах Нью-Йорка.
У разі успіху Дрейк заробить чистими 207 тисяч доларів, адже коефіцієнт на цю подію становить 1,69.
Ставка Дрейка є дуже лячною, адже репер має славу невдахи у ставках – він вже декілька разів робив публічні зізнання відносно своїх фаворитів, але вони потім цей статус не підтверджували.
Нагадаємо, що Сіннер вже вийшов у чвертьфінал US Open-2025, де зіграє із земляком Лоренцо Музетті. Яннік є чинним чемпіоном американського мейджора.
