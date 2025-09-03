Відомий репер Дрейк свою впевненість у першу ракетку світу підтвердив солідною грошовою ставкою – співак поставив одразу 300 тисяч доларів на перемогу італійця на кортах Нью-Йорка.

У разі успіху Дрейк заробить чистими 207 тисяч доларів, адже коефіцієнт на цю подію становить 1,69.

Ставка Дрейка є дуже лячною, адже репер має славу невдахи у ставках – він вже декілька разів робив публічні зізнання відносно своїх фаворитів, але вони потім цей статус не підтверджували.

Нагадаємо, що Сіннер вже вийшов у чвертьфінал US Open-2025, де зіграє із земляком Лоренцо Музетті. Яннік є чинним чемпіоном американського мейджора.

