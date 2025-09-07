Чемпіонат України з футзалу 2025/26 продовжився матчами 2-го туру. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат України з футзалу 2025/26, 2-й тур

Київ Футзал – Ураган – 9:6

Голи: Келвін, 4, Кайке, 7, 20, Кайо, 13, 23, 36, Щериця, 26, 27, Мик. Грицина, 39 – Крутко, 11, Шотурма, 13, Клімчук, 19, А. Ткачук, 33, 35, 36

Суха Балка – Кардинал-Рівне – 3:4

Голи: Марциняк, 29, Ніжник, 34, Мілінький, 39 – Кравчук, 1, Горбулько, 32, Волянюк, 36, А. Малиновський, 37

ХІТ – Любарт – 6:1

Голи: Жук, 17, 26, Первєєв, 31, Гладун (АГ), 34, Сметаненко, 36, 37 – Первєєв (аг.), 26

Тайр Експерт – Атлетик Футзал – 2:6

Голи: Чебанюк, 14, Дрозд, 39 – Нагорний, 7, 18, Литвиновський, 10, Кримковий, 14, Терентьєв, 18, Калашник, 27

Авалон – Сокіл – 2:4

Голи: Поплєвічев, 7, Бабак (АГ), 34 – Данилюк, 30, Хамдамов, 36, Гуль, 40, Гуцуляк, 40

Київ Футзал та Ураган видали найрезультативніший матч туру, забивши на двох 15 голів – перемогу святкували кияни. Результативну перестрілку видали Суха Балка та Кардинал-Рівне – мінімально перемогли останні (3:4).

Чемпіонат України з футзалу офіційно стартував – Київ Футзал влаштував перестрілку з Соколом

ХІТ легко розбив Любарт (6:1), а Первєєв забив як у чужі, так і у власні ворота. Розгромно переміг і Атлетик Футзал – у суперниках був Тайр Експерт (6:2). А Сокіл здолав Авалон з рахунком 4:2.

Після 2-х турів лише три команди мають по 6 очок: ХІТ, Кардинал-Рівне та Київ Футзал. Атлетик Футзал четвертий з 4 балами, Сокіл і Любарт мають по 3 пункти. Суха Балка, Ураган, Авалон та Тайр Експерт очок у цьому сезоні ще не набирали.

