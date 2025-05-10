Розв'язка третього матчу серії плей-офф НХЛ між Флоридою і Торонто настала на 76-й хвилині – мети досяг кидок Маршана.

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Автором шайби канадець став у віці 36 років і 363 днів. Тепер Бред найстарший автор гола в овертаймі матчу Кубка Стенлі в історії Флориди. Маршан побив рекорд Майка Хафа – він 1996 року закинув шайбу у віці 33 років і 96 днів.

У нинішньому плей-офф Маршан провів 8 матчів, набрав 8 (2+6) очок.

Торонто веде в серії з Флоридою з рахунком 2:1. У ніч на 12 травня клуби проведуть четвертий матч.

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