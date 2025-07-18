Мирон Маркевич зізнався, що його фаворитом у майбутньому мегафайті є українець Олександр Усик.

Відомий футбольний фахівець впевнений, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) зможе вдруге виграти у британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), якого він вже бив у серпні 2023 року в першому бою, що відбувся у Польщі.

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"Я, як і всі, однозначно буду вболівати за Усика. Я впевнений, що Олександр виграє. Краще, звичайно, нокаутом, але за очками теж нормально, головне – перемогти", – цитує Маркевича BLIK.ua.

Крім того, Мирон Маркевич висловив думку щодо рішення Усика завершити кар’єру після ще одного чи двох поєдинків.

"Правильно зробить. Тому йому треба виграти два останні бої і закінчити кар’єру на хорошій ноті", – заявив Маркевич.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, у Лондоні на стадіоні Вемблі.

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