Марк Маркес здійснив історичне повернення – на Гран-прі Японії він достроково гарантував собі дев’ятий титул чемпіона світу з мотоперегонів. Маркесу достатньо було фінішувати другим, що він і зробив, поступившись лише своєму напарнику по Дукаті Франческо Баньяї, який здобув другу перемогу у сезоні.

Ще після суботнього спринту Маркес фактично оформив чемпіонство, адже мав колосальну перевагу в особистому заліку. У підсумку перевага Марка над рідним братом Алексом навіть зросла до 201 очка – значно більше за необхідні 185 для титулу.

Таким чином іспанець здобув свій дев’ятий чемпіонський титул у всіх класах і сьомий у MotoGP. Це дозволило йому зрівнятися за кількістю перемог із легендарним Валентіно Россі.

Хід перегонів видався драматичним. Баньяя миттєво захопив лідерство на старті, тоді як Педро Акоста вийшов на другу позицію попереду Жоана Міра. Маркес довго боровся з молодим краянином, навіть припустився помилки на десятому повороті, але на 11-му колі все ж обійшов його. До того моменту Баньяя вже мав перевагу у понад три секунди й упевнено довів справу до перемоги.

Тріумф Маркеса має особливий символізм. Після восьми операцій на правій руці, плечі й кисті, проблем із зором і втрачених сезонів він знову на вершині. Як зазначають іспанські ЗМІ, цей титул він називає "найважливішим у своєму житті".

