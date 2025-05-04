Генеральний директор команди Формули-1 Макларен пригадав розмову з менеджером Макса Ферстаппена Реймондом Вермеленом на початку 2025 року.

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"Я подзвонив, тому що мав дослідити ринок, щоб зрозуміти, що відбувається з новими контрактами. У той час я також вів переговори зі своїм пілотом Оскаром Піастрі. Мені потрібно було оцінити, чи може камінь впасти деінде, що призведе до ефекту доміно – і це могло б зацікавити мого гонщика.

Ось чому я зв’язався з Ферстаппеном. Під час цієї телефонної розмови я отримав саме ту інформацію, яка мені була потрібна, і нічого більше", – цитує Зака Брауна RacingNews365.

Бос Макларена заперечив розмови про спробу переманити 27-річного нідерландського пілота, наполягаючи на тому, що спілкується з пілотами інших команд виключно, щоб вивчити актуальну ситуацію на ринку Формули-1.

Нагадаємо, що контракт Макса Ферстаппена з Ред Булл діє до 2028 року, але в ньому передбачений пункт про дострокове розірвання угоди.

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