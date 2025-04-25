McLaren Racing на офіційному сайті повідомила, що покидає Формулу E після завершення нинішньої кампанії. На стратегічному засіданні було ухвалене рішення, що компанії краще зосередитись на підготовці до перегонів на витривалість WEC у 2027 році.

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Макларен прийшов у Формулу Е перед початком сезону 2022/23, придбавши команду в Мерседеса. "Помаранчеві" зірок з неба не хапали, досі вигравши всього одну гонку. Дві попередні кампанії Макларен завершував на восьмій сходинці Кубка конструкторів, а в нинішній поки йде третім. Керівництво обіцяє максимальну самовіддачу на 11 етапах, які залишились до прощання з електричною Формулою.

Натомість у класичній Формулі 1 в Макларена все чудово. Британці виграли минулорічний Кубок конструкторів, а в нинішньому виглядають фаворитом на здобуття обох титулів.