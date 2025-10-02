Конор Макгрегор підтвердив, що його бій на ювілейному турнірі UFC у Вашингтоні вже узгоджено.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив гучну заяву щодо свого повернення в октагон. Ірландець підтвердив, що візьме участь у грандіозному турнірі UFC, який у 2026 році відбудеться у Білому домі на честь 250-річчя Сполучених Штатів.

"Це не переговори. Це вже вирішено, підписано, оформлено. Макгрегор виступить у Білому домі на честь 250-річчя Америки", – цитує Макгрегора Bleacherreport.

37-річний спортсмен раніше вже підтверджував свою участь у цьому шоу, але президент UFC Дана Вайт офіційно ще не оголосив його повернення. Сам Вайт визнав, що перебуває у постійних контактах із Макгрегором: "Ми спілкуємось без зупину. Він каже: "Я цілком серйозний. Я хочу цього. Тренуюсь, повернувся у пул, роблю все це". Тож подивимося. Попереду ще довгий шлях – аж до лютого, коли ми почнемо формувати картки боїв", – зазначив президент UFC.

Додаткову інтригу додала й вимога самого ірландця: 25 вересня він заявив, що хоче отримати 100 мільйонів доларів за свою участь у турнірі.

