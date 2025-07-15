Американська співачка Азалія Бенкс звинуватила Макгрегора у відправленні їй оголених фотографій та подальших погрозах.

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У своєму акаунті в X Бенкс виклала два відверті знімки, які, за її словами, боєць ММА надіслав їй в особисті повідомлення. На одному з фото Макгрегор стоїть повністю оголений перед дзеркалом, а до його статевого органа щось прив'язано. Боєць начебто підписав світлину написом: "Підіймаю вагу". Співачка супроводила скриншот повідомлення своїм коментарем.

"Як ти взагалі насмілився надіслати бабі фотки свого кривого члена, а потім погрожувати, щоб вона мовчала. Нігере, ти взагалі знаєш, хто я така? Це харам", – написала Бенкс.

Крім того, американка, опублікувала знімок листування, де Макгрегор погрожує їй словами: "Не будь щуром, бо всіх щурів ловлять".

Нагадаємо, нещодавно суд зобов'язав Конора Макгрегора виплатити компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро через звинувачення у зґвалтуванні. Сам Макгрегор заперечує свою провину та планує подати апеляцію.

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