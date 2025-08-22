Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор готується до дебюту в організації Bare Knuckle FC. Про це на прес-конференції заявив президент BKFC Девід Фельдман.

Стала відома дата, коли відбудеться бій UFC в Білому Домі – Трамп вже дав свою згоду

"Сьогодні з нами мав бути мій партнер і друг Конор Макгрегор, але він не приїхав, оскільки повністю зосереджений на тренуваннях. Це найкращий Конор, якого я коли-небудь бачив. Він працює дуже наполегливо й мотивовано. Конор повідомив мені, що націлений на переможця протистояння між Джеремі Стівенсом і Майком Перрі", – сказав Фельдман.

Точна дата дебюту Макгрегора в BKFC поки не оголошена, однак організація очікує, що бій ірландця стане однією з головних подій року.

Макгрегор скинув співачці фото статевого органа – дівчина знущально виклала його в мережу (18+)