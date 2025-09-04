Макгрегор опублікував допив в Instagram, в якому повідомив, що планує балотуватися на посаду президента Ірландії.

"Громадяни Ірландії, час для справжніх змін – зараз. Як президент, я не підпишу жодного законопроекту, поки він не буде спочатку винесений на розгляд народу! Якщо ви хочете бачити моє ім'я в бюлетені для виборів президента, закликаю вас сьогодні ж зв'язатися з місцевими депутатами вашого округу і попросити їх висунути мою кандидатуру.

Наші депутати є опорою наших громад. Вони працюють більше і роблять більше для людей, ніж депутати Ойрехтаса (парламент Ірландії, – прим.), які раз за разом підводять цю країну. Якщо ви є депутатом, який відчуває, що ваш голос ігнорують, ваші руки зв'язані, а вашу громаду не помічають, то я прошу вас підтримати мене. Висуньте мою кандидатуру, і я надам вам платформу та владу, щоб вас дійсно почули. Якщо ви хочете проголосувати за Макгрегора, починайте вже зараз. Зателефонуйте сьогодні до вашого місцевого депутата і вимагайте змін", – написав Макгрегор.

Конор Макгрегор провів 28 боїв у змішаних єдиноборствах та здобув 22 перемоги. Конор був чемпіоном UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях.

До слова, президентські вибори в Ірландії відбудуться 11 листопада 2025 року. Каденція глави держави в цій країні триває сім років.

