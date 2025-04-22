"Моя пристрасть – канцелярське приладдя, тому в мене завжди з собою ручки та багато наклейок. Звичайно, у мене також є щоденник тренувань, у якому я щодня пишу та іноді малюю.

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Також я завжди маю книжки. Я надаю перевагу паперовим книжкам, які іноді важко вмістити в мій багаж, тому що там так багато всього. Мені подобаються біографії. Зараз читаю книгу про історію сім'ї Гуччі", – поділилася Магучіх в інтерв'ю Diamond League.

Нагадаємо, зовсім скоро українська володарка світового рекорду виступить на стартовому етапі Діамантової ліги, який відбудеться в китайському Сямені. Початок змагань заплановано на 26 квітня.

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