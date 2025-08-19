Чинна рекордсменка світу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пояснила своє бажання вдосконалюватися попри успіхи у минулому. На українку попереду чекає черговий етап Діамантової ліги, який стане завершальним перед фіналом сезону.

"Минулий рік був найуспішнішим у моїй кар'єрі зі світовим рекордом та олімпійським золотом, але тепер це вже історія. Звичайно, я хочу вдосконалюватися та стрибати ще вище. Для мене дуже важливо показувати чудові результати та представляти свою країну.

У стрибках у висоту завжди намагаємося з моєю тренеркою знайти правильний спосіб стрибка та показати найкращі результати. Цього року ми трохи змінили мій підхід – тепер я використовую меншу дугу, що дає мені швидший розбіг.

Щороку дівчата стають кращими, і я намагаюся не втрачати свій рівень. Чудово, що у нас така змагальна атмосфера, тому що ми підштовхуємо одна одну до все вищих і вищих результатів. Я пам’ятаю, як п’ять років тому кожна дівчина була окремо. Тепер ми разом, підтримуємо одна одну та друзі. Це робить нас сильнішими", – розповіла Магучіх на прес-конференції.

Етап Діамантової ліги в Лозанні відбуватиметься 19 та 20 серпня. Початок змагань – о 21:25 за київським часом.

