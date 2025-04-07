Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, хто надихав її на нові рекорди.

"Головна зірка легкої атлетики – Усейн Болт. Ямайський спринтер підняв легку атлетику на новий рівень, адже робив із неї справжнє шоу.

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Він був шоуменом у світі спорту. Ним і залишається. Я дивилася, як він бігає, як перемагає, і думала: "Я теж так хочу". Його фото тривалий час стояло на заставці у моєму телефоні", – цитує Ярославу Redbull.com.

Нагадаємо, 23-річна Магучіх – володарка золотої й бронзової медалей на Олімпіадах в Парижі й Токіо відповідно. Також українка минулого року побила світовий рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався 37 років, і завоювала свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.

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