Ярослава Магучіх буде сама "віддуватись" на найближчому етапі Діамантової ліги, який прийматиме столиця Великої Британії.

Юлія Левченко зникла зі списку учасниць на офіційному сайті змагань, хоча попередньо була там. Причини такого рішення наразі невідомі. Лише 4 дні тому Левченко виступала на Континентальному турі в Брешії, де з другим найкращим результатом сезону (1.97 м) здобула срібло.

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Єдиною представницею України у Лондоні буде Ярослава Магучіх. Раніше з етапу знялася її головна конкурентка – австралійка Нікола Оліслагерс. Отже, 19 липня на доріжку в столиці Британії загалом вийдуть 8 учасниць, якщо раптом не буде нових змін.

Зазначимо, що після 4 етапів Магучіх з 30 очками лідирує в загальному заліку Діамантової ліги-2025 та достроково кваліфікувалась до фіналу серії. Левченко з 15 балами йде четвертою.