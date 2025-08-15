Українки Ярослава Магучіх та Катерина Табашник взяли участь у змаганнях зі стрибків у висоту в недіамантовій дисципліні на етапі у польській Сілезії.

Ярослава Магучіх переможно завершила турнір зі стрибків у висоту в Сілезії в недіамантовій дисципліні в межах етапу Діамантової ліги, повідомляє Суспільне Спорт.

Українська легкоатлетка виграла етап Срібного Континентального туру в стрибках у довжину

Українська легкоатлетка підкорила позначку в 2,00 м, що стало рекордом змагань. Друге місце посіла Нікола Оліслагерс – 1,97 м. Цікаво, що Ярослава вперше за три місяці випередила конкурентку.

Варто додати, що на змаганнях брала участь й інша українка – Катерина Табашник. Вона посіла шосте місце в заліку, підкоривши позначку в 1,88 м.

