У Токіо пройшла кваліфікація до фіналу чемпіонату світу-2025 зі стрибків у висоту. Результати та огляд змагань читайте в цій новині на "Футбол 24+".

У кваліфікації до чемпіонату світу зі стрибків у висоту взяли участь одразу 35 легкоатлеток, зокрема і три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник, для якої це був дебют на світових першостях.

Легкоатлета з Кенії, який воював за Росію в Україні, взяли у полон – він боїться, що росіяни вб'ють його

Усі учасниці були поділені на дві кваліфікаційні групи. Так, Магучіх брала участь у групі A, а от Левченко і Табашник змагались у групі B. Ярослава розпочала змагання із висоти 1.92 м, яку підкорила з першої ж спроби. Ця висота і визначила усіх учасниць чемпіонату світу.

Левченко почала з планки 1.83 м, підкоривши висоту з першої спроби. 1.88 м також дались Юлії легко (перша спроба), а потім вона також з першої спроби подолала позначку в 1.92 м. А от Катерина Табашник з третьої спроби стрибнула на 1.83 м, з другої підкорила планку 1.88 м, а от 1.92 м їй не дались – українська дебютантка вибула. Позначка 1.92 м багато кому не підкорилась – в підсумку, до фіналу потрапили 16 стрибунок, п'ять із них – з роздільного 12-го місця.

Список усіх легкоатлеток, які вийшли до фіналу чемпіонату світу зі стрибків у висоту: Ярослава Магучіх (Україна), Морган Лейк (Велика Британія), Елеанор Паттерсон (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія), Нікола Оліслагерс (Австралія), Юлія Левченко (Україна), Міхаела Груба (Чехія), Марія Жодзік (Польща), Роуз Єбоа (Гана), Крістіна Гонзель (Німеччина), Марія Вукович (Чорногорія), Єлєна Куліченко (Кіпр), Елізабет Пігела (Естонія), Фатумата Баллей (Гвінея), Імке Оннен (Німеччина), Мерел Маес (Бельгія).