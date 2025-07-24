Магучіх візьме участь у фіналі Діамантової ліги – українка може повторити рекордне досягнення
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх спробує виграти свій четвертий поспіль титул Діамантової ліги.
Діамантова ліга офіційно підтвердила участь у фіналі 2025 року Ярослави Магучіх.
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Українська стрибунка у висоту здобувала перемоги в трьох останніх сезонах і у випадку чергової звитяги повторить рекорд Діамантової ліги.
Окрім Магучіх, у фінал уже кваліфікувалися Нікола Оліслагерс, Морган Лейк, Елеанор Паттерсон. Інша українка, Юлія Левченко, поки що йде на шостому місці й не забезпечила собі участь в фіналі.
Додамо, що фінал Діамантової ліги відбудеться 27 та 28 серпня у Швейцарії.
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