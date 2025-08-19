Дві наші землячки братимуть участь в останньому кваліфікаційному етапі престижного турніру.

Вже сьогодні, 19 серпня, у швейцарській Лозанні стартує 13 етап Діамантової ліги. У ньому змагатимуться спортсмени в 14 різних легкоатлетичних видах. Етап в Лозанні стане останнім перед фіналом сезону, де проводитимуться жіночі стрибки у висоту. До складу учасниці змагань потрапили 10 легкоатлеток, зокрема дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

"Вони писали, що фотографії війни – це фейк": Магучіх розповіла про цинічні "дебати" з російськими спортсменами

Магучіх на етапі Діамантової ліги виступатиме вже всьоме у сезоні, тоді як для Левченко не буде п'ята спроба. Суперницями українок на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту стануть зокрема срібна й бронзова призерки Олімпіади-2024 з Австралії Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, срібна призерка Євро-2024 Ангеліна Топіч, а також переможниця Лондону Морган Лейк.

Учасниці Діамантової ліги у Лозанні у жіночих стрибках у висот у:

Ярослава Магучіх (Україна, 1-ша у світовому рейтингу)

Нікола Оліслагерс (Австралія, 2)

Елеанор Паттерсон (Австралія, 3)

Крістіна Гонзель (Німеччина, 6)

Ангеліна Топіч (Сербія, 7)

Морган Лейк (Велика Британія, 8)

Юлія Левченко (Україна, 10)

Марія Жодзік (Польща, 12)

Імке Оннен (Німеччина, 13)

Наффісату Тіам (Бельгія)

Варто зазначити, що Левченко йде на останньому прохідному місці у фінал сезону Діамантової ліги, посідаючи шосту сходинку з 15 очками. Єдиною суперницею, яка може обігнати українку є німкеня Імке Оннен (німкеня Вешті Каннінгем, яка йде сьомою, не виступатиме в Лозанні). Аби гарантувати собі місце у фіналі, Левченко достатньо посісти, щонайменше шосте місце.

Топ-8 найкращих стрибунок у висоту за підсумками 12-ти етапів Діамантової ліги:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 35 очок

2. Еленор Паттерсон (Австралія) – 31 очко

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 29 очок

4. Морган Лейк (Велика Британія) – 19 очок

5. Крістіна Гонзель (Німеччина) – 15 очок

6. Юлія Левченко (Україна) – 15 очок

7. Вешті Каннінгем (США) – 10 очок

8.Інке Оннен (Німеччина) – 9 очок

Нагадаємо, змагання в жіночих стрибках у висоту відбудуться у середу, 20 серпня. Початок о 21:25 за київським часом.

Магучіх з рекордом взяла золото турніру зі стрибків у висоту в Діамантовій лізі – інша українка була близька до топ-5