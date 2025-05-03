Українські стрибунки у висоту знову показали клас на етапі Діамантової ліги у Китаї.

Тиждень тому Ярослава Магучіх виграла етап у Сямені, а Юлія Левченко фінішувала четвертою. Українки посіли ті ж місця у Шанхаї.

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Магучіх знову не мала рівних, підкоривши 2,00 метри з першої ж спроби. Українська королева висоти зазіхала на 2,03 метра, проте всі три стрибки не досягли успіху. За Ярославою звично розташувались дві австралійки – Нікола Оліслагерс зупинилася на 1,98 м, а Елеанор Паттерсон на 1,95. Для Магучіх це десята поспіль перемога на етапах ДЛ.

Слід відзначити і черговий хороший виступ Левченко. Вона з першої спроби взяла 1,92 м, встановивши особистий рекорд сезону. На жаль, піднятися вище не вдалося, тому Юлія знову за крок від подіуму.

Наступний етап Діамантової ліги заплановано на 16 травня в катарській Досі.