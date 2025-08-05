"Рівно рік тому я здобула своє перше олімпійське золото у Парижі. Завжди згадую цей день з неймовірно теплими спогадами, оскільки саме тоді я знала і була впевнена, що медаль буде моєю та інакше бути не може.

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Я памʼятаю все. Від напруги, яку часто приховую за посмішкою до полегшення, що мрія, якою живе абсолютно кожен спортсмен, збулась саме в цю мить. Мить, яку запамʼятовуєш не тільки ти, але і вся твоя країна. Дякую кожному, хто йшов зі мною до цієї медалі, і продовжує це робити зараз", – написала Магучіх у своєму Instagram.

Нагадаємо, Ярослава на Олімпіаді у Парижі з першої спроби підкорила висоти у 1,91, 1,95, 1,98 та 2 метри. Позначки 2,02 та 2,04 метри не підкорились Магучіх, але завдяки мінімальній кількості спроб для підкорення 2 метрів саме українка завоювала золоту медаль.

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