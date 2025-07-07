Українка Магучіх рівно рік тому на етапі Діамантової ліги в Парижі перевершила досягнення болгарської спортсменки Стефки Костадінової (2,09 м), яке трималося 37 років. Ярослава поліпшила світове досягнення на один сантиметр.

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"Я не повірила, що планка втрималася. Зробили (ми це) перед Олімпіадою з першої спроби. Я підбігла до свого тренера, тому що це був особливий момент для нас обох. Ми досягли цього спільною працею і вписали свої імена в історію", – зізналася Магучіх.

Як відомо, на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Ярослава Магучіх виграла золото з результатом 2,00 метра.

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