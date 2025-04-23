– На чемпіонаті світу в закритих приміщеннях у Нанкіні ви здобули бронзу, поступившись Ніколі Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які також будуть у Сямені наступних вихідних. Це шанс на реванш?

– (сміється) Ні, я думаю, що такий шанс з'явиться на наступному чемпіонаті світу у приміщенні у 2026 році! Звичайно, відсутність золота в Нанкіні мотивувала мене працювати старанніше, але в стрибках у висоту на доріжці завжди чудова атмосфера.

Магучіх назвала свого головного мотиватора для встановлення світових рекордів – у нього вже 11

Ми як друзі, постійно розмовляємо один з одним. Ми постійно змагаємось у Діамантовій лізі, тому ми дуже близькі одна до одної. Коли хтось стрибає високо чи встановлює особистий рекорд, решта завжди такі раді за неї.

– Чи допомагає те, що ви так регулярно змагаєтесь між собою? Вам завжди доводиться мірятися силами із головними суперницями.

– Це робить змагання цікавішим. Коли хтось інший стрибає дуже добре, це може дати вам цю енергію. Якщо хтось стрибає добре, у мене виникає відчуття, що я готова боротися і стрибати дедалі вище. Це так чудово. Мені подобається ця атмосфера, тому що я вважаю, що ви повинні бути суперниками на доріжці, але залишатись доброзичливими за її межами, – резюмувала Магучіх в інтерв'ю Diamond League.