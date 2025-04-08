Дворазова призерка Олімпійських ігор і володарка світового рекорду зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх не любить відволікатися на музику під час інтенсивних тренувань.

"Навіть коли бігаю розминку, я повинна усвідомлювати, що вже зробила і що робитиму далі. Тому я не люблю слухати музику, коли тренуюся.

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Що грає у моєму плеєрі у повсякденному житті? Ще з дитинства обожнювала Vremya i Steklo, але так і не потрапила на концерт. Минулого року вдалося відвідати сольний виступ Наді у Дніпрі. Тобто, мрія здійснилася. Також мені подобається слухати The Score. Це ще не рок, але вже щось важче. Хоча рок я не люблю. Особливо хардрок – ні, це не для мене", – зізналася Магучіх в інтерв'ю Redbull.com.

Нагадаємо, українка побила світовий рекорд у липні 2024 року під час Діамантової ліги в Парижі, взявши висоту 2,10 метра.