Українська атлетка Ярослава Магучіх кваліфікувалася на абсолютний чемпіонат світу, який відбудеться у вересні 2026 року в Будапешті.

29 квітня організатори абсолютного чемпіонату світу назвали імена перших 26 спортсменів, які вже кваліфікувалися на змагання.

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Переважно це олімпійські чемпіони Парижа, серед яких і українка Ярослава Магучіх. Про це заявила прес-служба WorldAthletics.

На новоствореному турнірі будуть розіграні рекордні призові в історії легкої атлетики – 10 мільйонів доларів. Переможці своїх дисциплін отримають по 150 тисяч. Крім цього на турнір відберуться 26 чемпіонів світу 2025 року, а також 25 переможців фіналу Діамантової ліги 2026 року.

Додамо, що турнір пройде з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті. Це перший абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики в історії. Змагання планують проводити раз на два роки в форматі фіналу легкоатлетичного сезону.

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