Українські стрибунки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вирушать у Доху.

Українські зірки легкої атлетики Ярослава Магучіх та Юлія Левченко візьмуть участь у престижному турнірі зі стрибків у висоту What Gravity Challenge, який організовує у Катарі місцевий олімпійський чемпіон Мутаз Баршим, повідомляє Суспільне Спорт. Змагання відбудуться 9 травня.

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Цього року у жіночому секторі виступатимуть атлетки з десяти країн. Окрім українок, у сектор вийдуть Елеанор Паттерсон з Австралії, британка Морган Лейк, німкені Крістіна Гонзель та Імке Оннен, а також представниці Польщі, Чехії, США та Казахстану.

Минулого року на цьому старті честь України захищали Андрій Проценко та Богдан Бондаренко.

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