Організатори Діамантової ліги оголосили імена учасниць жіночих стрибків у висоту на етапі у Сілезії.

У п'ятницю, 15 серпня, у польській Сілезії відбудеться черговий етап Діамантової ліги. Участь у ньому візьмуть три українки, повідомляє прес-служба змагань.

До Ярослави Магучіх та Юлії Левченко приєднається також Катерина Табашник. Для 31-річної стрибунки це буде перший етап у сезоні. Також у змаганнях участь візьмуть головні конкурентки українок – Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон з Австралії.

Нагадаємо, у поточному сезоні Магучіх здобула дві перемоги на рівні Діамантової ліги – вигравала золото у китайських Сямені та Шанхаї, проте перервала серію перемог у червні. Тоді двічі українка фінішувала зі сріблом, поступившись першою сходинкою у Стокгольмі та Парижі австралійці Ніколі Оліслагерс. На липневому етапі в Лондоні Магучіх фінішувала поза подіумом – четверте місце.

Раніше Магучіх підтвердила свою участь на передостанньому етапі Діамантової ліги в Лозанні, який відбудеться в середу, 20 серпня.

Фінал Діамантової ліги відбудеться 27-28 серпня в Цюриху, куди Ярослава кваліфікувалась достроково.

