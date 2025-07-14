У неділю, 20 липня, сезон Діамантової ліги-2025 продовжиться етапом у Лондоні. Він стане вже п'ятим, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок. На турнірі традиційно візьмуть участь дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

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Нагадаємо, в китайських Сямені та Шанхаї Магучіх фінішувала з золотом, а Левченко – у топ-4. Натомість у Стокгольмі й Парижі Ярослава двічі здобувала срібло, а Юлія опинялась поза подіумом.

Суперницями українок в Лондоні серед інших буде бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 та чемпіонка світу 2022 року Елеанор Паттерсон. Натомість дворазова срібна призерка Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс, яка на двох останніх етапах перемагала Магучіх, пропустить цей етап.

Заявка на етап Діамантової ліги-2025 в Лондоні:

– Ярослава Магучіх (Україна, № 1 у світовому рейтингу)

– Елеанор Паттерсон (Австралія, № 3)

– Крістіна Гонзель (Німеччина, № 6)

– Єлєна Куліченко (Кіпр, № 8)

– Лейк Морган (Велика Британія, № 10)

– Юлія Левченко (Україна, № 11)

– Імке Оннен (Німеччина, № 13)

– Ламара Дістін (Ямайка, № 15)

– Черіті Гафнагель (США, № 16).

Зазначимо, що після 4 етапів Магучіх з 30-ма очками лідирує в загальному заліку Діамантової ліги-2025 – Ярослава достроково кваліфікувалась до фіналу серії. Левченко з 15 балами йде четвертою.

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