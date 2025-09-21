Ярослава Магучіх та Юлія Левченко поборються за подіум на чемпіонаті світу у Токіо.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять у фіналі жіночих змагань ЧС-2025.

Пряму трансляцію фіналу у стрибках у висоту можна дивитися на YouTube-каналі Суспільне Спорт та у цій новині "Футбол 24+". Початок – о 13:00 у неділю, 21 вересня.

Магучіх є чинною чемпіонкою світу, а також 2-разовою срібною призеркою (2019, 2022). Левченко втретє виступить у фіналі. На ЧС-2017 вона виграла срібну медаль, а за два роки посіла 4-те місце.

У фіналі змагань ЧС-2025 у стрибках у висоті буде виступати рекордна кількість учасниць за 18 років – одразу 16 спортсменок. Стартуватимуть вони з висоти 1,88 метра.

