Чинна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стартувала у сезоні Діамантової ліги в статусі 3-разової переможниці фіналу змагань.

У китайському Сямені стартував перший етап Діамантової ліги сезону-2025 – найбільших комерційних змагань з легкої атлетики. Україну в стрибках у висоту представляли одразу дві спортсменки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

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Левченко стартувала з планки 1,84 м, яку підкорила з другої спроби. Натомість 1,88 м та 1,91 м Юлія взяла одразу. На жаль, висота в 1,91 м стала для Левченко максимальною і вона фінішувала четвертою, продемонструвавши найкращий результат у сезоні.

Своєю чергою Магучіх починала з висоти 1,91. На висоті 1,94 м у секторі залишилися лише українка та дві австралійки – Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс. Планку 1,97 м Магучіх подолала з першої ж спроби, тоді як її суперниці не змогли її підкорити. Відтак Магучіх тріумфує на першому етапі Діамантової ліги.

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