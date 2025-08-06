Магучіх спробує виграти етап Діамантової ліги у Лозанні – відомі її головні суперниці
Ярослава Магучіх виступить 20 серпня на першому швейцарському етапі Діамантової ліги.
Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх, а також дві її зіркові суперниці – Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон з Австралії вийдуть у сектор для стрибків у висоту на змаганнях у Лозанні (Швейцарія). Про це проінформував оргкомітет Діамантової ліги.
Магучіх сенсаційно не потрапила у призери на етапі Діамантової ліги – вперше за три роки залишилася без медалі
Етап у Лозанні стане завершальним у календарному сезоні перед фіналом Діамантової ліги, який відбудеться 27-28 серпня у ще одному швейцарському місті – Цюриху.
Як відомо, у липні на етапі Діамантової ліги у Лондоні Магучіх посіла четверте місце та вперше з 2022 року залишилася без медалі на цих змаганнях.
Найближчий етап Діамантової ліги в суботу, 16 серпня, прийме польський Хожув.
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