Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх, а також дві її зіркові суперниці – Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон з Австралії вийдуть у сектор для стрибків у висоту на змаганнях у Лозанні (Швейцарія). Про це проінформував оргкомітет Діамантової ліги.

Магучіх сенсаційно не потрапила у призери на етапі Діамантової ліги – вперше за три роки залишилася без медалі

Етап у Лозанні стане завершальним у календарному сезоні перед фіналом Діамантової ліги, який відбудеться 27-28 серпня у ще одному швейцарському місті – Цюриху.

Як відомо, у липні на етапі Діамантової ліги у Лондоні Магучіх посіла четверте місце та вперше з 2022 року залишилася без медалі на цих змаганнях.

Найближчий етап Діамантової ліги в суботу, 16 серпня, прийме польський Хожув.

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