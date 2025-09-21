Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступили у фіналі ЧС-2025 з легкої атлетики у стрибках у висоту. Результати та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з легкої атлетики, стрибки у висоту, жінки

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2 м

2. Марія Жодзік (Польща) – 2 м

3-4. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

3-4. Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,97 м

5-6. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м

5-6. Юлія Левченко (Україна) – 1,97 м

Ярослава Магучіх стартову висоту на 1,88 метра пропустила. Так саме зробила і Нікола Оліслагерс – чинна переможниця фіналу Діамантової ліги, де вона залишила позаду себе Магучіх. З наступною висотою 1,93 метра впоралися 11 учасниць, зокрема й обидві українки.

Після висоти 1,97 метра у боротьбі залишилися шість стрибунок, серед яких були як Магучіх, так і Левченко, яка з другої спроби підкорила планку.

Оліслагерс з першої спроби перелетіла через планку на 2 метри, а ось Магучіх і Левченко свої стартові спроби змарнували. Одразу після цього змагання були перервані – стадіон накрила злива. Після відновлення Магучіх свої дві спроби перенесла на наступну висоту – 2,02. Левченко, на жаль, планку на 2 метри не підкорила та з результатом 1,97 метра завершила змагання. Вона поділила 5-6 місце з Елеанор Паттерсон з Австралії.

Наприкінці змагання кілька разів переривали через дощ. В результаті Ярослава не змогла взяти потрібну висоту і зайняла лише третє місце (1,97 м). Бронзу з українкою розділила сербська стрибунка Ангеліна Топіч. Переможницею стала Нікола Оліслагерс з Австралії. Срібло отримала Марія Жодзік із Польщі, яка перевершила свій життєвий рекорд.

