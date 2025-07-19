Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не змогла потрапити у призову трійку на етапі Діамантової ліги, який проходить у Лондоні.

Магучіх розділила перемогу на етапі Континентального туру – Ярослава показала найменший призовий результат за три роки

Магучіх розпочала виступи з 1,89 метра і впоралася з першої спроби. Далі була висота 1,93 метра. Її Ярослава підкорила лише з третьої спроби. Після цього українка вийшла на 1,96 метра, але так і не змогла подолати цей рубіж. У підсумку це дозволило Магучіх посісти четверту сходинку.

Переможницею старту стала британка Морган Лейк з результатом 1,96 метра. За нею розташувалися представниця Австралії Елеонор Паттерсон та Кристина Хонсел з Німеччини (обидві – 1,93 метра).

Призерки випередили Магучіх за кількістю спроб. Ярослава вперше за три роки фінішувала поза подіумом на міжнародних змаганнях. Востаннє вона залишалася без медалі на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, де була п'ятою.

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