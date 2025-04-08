"Зараз у мене немає часу, аби працювати над картиною п’ять годин. І сил немає стільки сидіти. Мені постійно хочеться щось робити. Наприклад, коли я малюю вдома, часто встаю, аби погратися з котом. Можу ще включити на фоні якусь музику чи фільм, це мене заспокоює, допомагає відволіктися. Колись я точно повернуся до малювання", – запевнила Магучіх в інтерв'ю Redbull.com.

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Також рекордсменка зізналася, що любить читати паперові книжки, а телефон чи iPad їй не до вподоби: "Люблю гортати сторінки і особливо люблю запах нової книжечки…"

Нагадаємо, 23-річна Магучіх – володарка золотої й бронзової медалей на Олімпіадах в Парижі й Токіо відповідно. Також українка минулого року побила світовий рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався 37 років, і завоювала свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.

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