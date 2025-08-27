Українська стрибунка у висоту показала результат 2,02 метра та поступилася лише австралійці Ніколі Оліслагерс, яка перемогла, підкоривши планку на 2,04 метра.

Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту – Левченко ледь не потрапила у топ-3

До фіналу Діамантової ліги-2025 Магучіх підійшла після дощового етапу змагань у Лозанні, де вона результат не показала – не підкорила ані 1,86 метра, ані 1,91 метра. До речі, Ярослава тоді виступала із тейпом на правій нозі. Змагання у Цюриху українка розпочала із бандажем на нозі, який згодом зняла.

"Перший стрибок я робила із бандажем на нозі, щоб бути впевненою, що все добре. Потім я зняла, коли зрозуміла, що все добре, все круто, я почуваю себе нормально – це найголовніше.

Все добре, я дуже рада насправді. Сьогодні стрибалося без болю, а це найголовніший чинник перед ЧС. Ще є час підготуватись і я дуже чекаю чемпіонату світу, тому що це головний старт сезону все ж таки, до якого ми готуємось", – цитує Магучіх Суспільне Спорт.

Як відомо, чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться з 13 по 21 вересня у Токіо.

