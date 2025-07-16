Магучіх розділила перемогу на етапі Континентального туру – Ярослава показала найменший призовий результат за три роки
Ярослава Магучіх посіла перше місце разом із Черіті Гафнагель зі США.
Континентальний тур, Льєж (Бельгія), стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,91 м
1. Черіті Гафнагель (США) – 1,91 м
3. Міхаела Груба (Чехія) – 1,86 м
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Магучіх вийшла на старт у Льєжі разом із сімома суперницями. Найрейтинговішою з них була американка Черіті Гафнагель, яка посідає 16-те місце у світовому заліку стрибків у висоту.
Українка розпочала виступи з висоти 1,91 метра та з другої спроби її підкорила. Потім Ярослава пропустила 1,94 метра та заявила 1,96 метра, але три спроби на ній не використала.
Разом з Магучіх золото виборола Гафнагель. Вона також перенесла свою завершальну спробу на висоту 1,96 метра та нею не скористалася.
Ярослав Магучіх у суботу, 19 липня, виступить у Лондоні на черговому етапі Діамантової ліги.
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