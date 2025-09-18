"Один стрибок? Були такі розрахунки, але перед чемпіонатом світу розраховувала, що стрибатиму 1.94-1.95 м. Проте ми прийшли і вирішили стрибати 1.92 м. На 60% мала упевненість, що цей один стрибок і все, завершимо кваліфікацію; ще 40% було на те, що стрибатимемо далі. Але не стрибали, лежали з Морган Лейк і думали: стрибаємо чи не стрибаємо. В іншій групі хотіли підняти планку, але потім сказали, що ні, не стрибаємо. Все, можна відпочивати і готуватися до фіналу.

Магучіх з одним стрибком вийшла до фіналу ЧС, Левченко також кваліфікувалась – судді ухвалили неординарне рішення

Чи очікувала, що стільки стрибунок візьмуть 1.92 м? Так, це очікувано, бо всі дівчата готові. Якщо подивитися з початку сезону і сам сезон, то дівчата підходять у гарній формі до цього чемпіонату світу, як і ми в принципі. Як допоміг приїзд у Токіо на змагання у травні? Допоміг відчути доріжку. Бо за чотири роки не пам'ятаєш, що там було, це була моя перша Олімпіада, емоції – я ще не була такою зрілою, досвідченою спортсменкою. Зараз більш досвідчена, і, звичайно, приїзд у травні допоміг.

Але кваліфікація – це зовсім інші відчуття, бо ти знаєш, що це чемпіонат світу, ти представляєш свою країну, хочеш зробити це гідно. Але ми робимо все можливо, і у фіналі буде запекла боротьба. Будемо робити з Юлею все, що від нас залежить. Впевнена, що результати будуть вищі, ніж 2 м", – поділилась Магучіх у коментарі Суспільне Спорт.

Кохан зупинився за крок від медалі на ЧС-2025 – встановив особистий рекорд