Ярослава Магучіх не скидає обертів навіть на змаганнях, які не мають великого значення для сезону.

"Задоволена цим результатом. Він демонструє, що я прогресую крок за кроком. Я починала [літній сезон] з 1,97 м, тепер – 2,02 м.

Магучіх пережила абсурд і з рекордом сезону виграла турнір в Катарі – Левченко забрала бронзу після бану білоруски

Публіка нас підтримувала: і коли ми перелітали, і коли були невдалі спроби, але це мотивує тебе стрибати далі. Я рада, що показала рекорд сезону. І це тепер рекорд турніру", – наводить слова Магучіх Суспільне Спорт.

Нагадаємо, у дебютному жіночому розіграші What Gravity Challenge брала участь ще одна українка – Юлія Левченко, яка з результатом 1,94 завоювала бронзу. Стрибунки поділять 77 тисяч доларів призових. Цей комерційний турнір можна вважати "розігрівом" перед третім етапом Діамантової ліги, який відбудеться 16 травня також в катарській Досі.