"Вухууу, це моя друга перемога, і я дуже рада. Я покращила свій результат, стрибнула на 2 метри. Це дуже мені допомагає, бо знаю, що поступово підходжу до своєї гарної форми перед чемпіонатом світу.

Магучіх виграла десятий поспіль етап Діамантової ліги, Левченко з рекордом сезону знову за крок від подіуму

Чи очікувала, що подолаю 2 метри? Я просто хотіла насолодитися змаганнями. Сподобалася атмосфера на стадіоні, доріжка. Звісно, хотіла поборотися з дівчатами, перша спроба Ніколи була дуже близькою, і я вже думала: "О Боже, вона візьме". Але нам було весело, просто весело.

Тепер я почуваюся краще з розбігом, справді непогано для мене. Моїй тренерці він теж сподобався. Він сприятиме моєму наступному світовому рекорду. 2,10 – не межа? Звісно. Небо – ось це межа, все можливо. Я сподіваюся, що одного дня я поб'ю свій світовий рекорд", – розповіла радісна Магучіх в коментарі прес-службі Діамантової ліги.

Додамо, що третій етап змагань заплановано на 16 травня в катарській Досі.