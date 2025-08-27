Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступили у фіналі Діамантової ліги-2025, який відбувся у Цюриху (Швейцарія). Результати та звіт — у цій новині "Футбол 24+".

Діамантова ліга-2025, стрибки у висоту, жінки, фінал

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,04 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м

3. Морган Лейк (Велика Британія) – 2,00 м

4. Юлія Левченко (Україна) – 2,00 м

Стала відома перша чемпіонка Діамантової ліги-2025 – відбувся фінал у стрибках з жердиною у жінок

На висоті 1,94 метра несподівано завершила виступи Елеонор Паттерсон з Австралії. З трьох спроб вона планку не підкорила. П’ять спортсменок, які залишилися у секторі, далі впоралися з висотою 1,97 метра. Планку на висоті 2,00 метра з першої спроби перелетіли Ярослава Магучіх, Нікола Оліслагерс та Морган Лейк, а Юлія Левченко підкорила її з другої спроби. Німкеня Крістіна Гонзель на цьому боротьбу завершила та посіла п’яте місце.

2,02 метра. Ані Левченко, ані Лейк з цією висотою не впоралися – британка посіла третє місце, а українка фінішувала четвертою. Левченко у Цюриху показала свій найкращий результат, а британка встановила національний рекорд.

На наступній висоті 2,04 метра Оліслагерс встановила особистий рекорд та вийшла у лідери. Магучіх стрибати не стала, а перенесла висоту. Пішла боротьба нервів. Оліслагерс планку на 2,06 метра одразу не підкорила, українка – також. Австралійка та українка провалили й другу спробу. Оліслагерс не впоралася з висотою і з третьої спроби та завершила виступи. За нею фінішувала і Магучіх.

У підсумку Нікола Оліслагерс з власним рекордом стала переможницею фіналу Діамантової ліги-2025, а Ярослава Магучіх посіла друге місце.

Магучіх зізналась у змінах техніки стрибка напередодні чергового етапу Діамантової ліги