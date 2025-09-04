У сезоні Діамантової ліги-2025 виступали чотири українські стрибуни в висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Олег Дорощук та Дмитро Нікітін. Учасники кожного з етапів отримували призові. У попередні роки для цього необхідно було фінішувати у вісімці найкращих, однак у 2025 році винагороду стали отримувати всі спортсмени, повідомляє Суспільне Спорт.

Магучіх взяла участь у семи етапах сезону та у фіналі стала віце-чемпіонкою змагань. Загалом вона заробила 57 тисяч доларів призових. Олег Дорощук провів чотири старти і також став віце-чемпіоном Діамантової ліги. За сезон він отримав 36 тисяч доларів призових.

Дмитро Нікітін брав участь лише в одному етапі та заробив 500 доларів. Юлія Левченко, яка змагалася у шести стартах та стала четвертою у фіналі, отримала 17,5 тисяч призових.

