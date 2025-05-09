Це був другий розіграш змагань, які організовує олімпійський чемпіон Токіо Мутаз Баршим. Минулоріч виступали лише чоловіки, а тепер приєдналися і жінки. Серед 11 учасниць двоє українок – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Призовий фонд складає 154 тисячі доларів (по 77 для чоловіків і жінок).

Магучіх прокоментувала надпотужний старт на Діамантовій лізі і вже заговорила про оновлення світового рекорду

Боротьба вийшла доволі серйозною. Відразу 7 спортсменок взяли висоту 1,94 см. Серед них і Левченко, для якої це особистий рекорд сезону. На жаль, піднятися вище Юлії не вдалося.

Магучіх за відсутності Ніколи Оліслагерс взагалі не відчувала конкуренції. Ярославі більше проблем створили не суперниці, а організатори. Українська королева висоти хотіла пропустити 1,96 і попросила відразу ставити планку на 1,98. Коли Магучіх впевнено взяла висоту, то виявилося, що це однаково було 1,96! Сердита Ярослава швидко підкорила 2 метри і 2,02, гарантувавши собі впевнену перемогу на турнірі. Це загальний рекорд сезону у жінок. Була ще одна спроба на 2,05, але невдала.

Організатори "феєрили" і під час оголошення призерок. Срібло завоювала австралійка Елеанор Паттерсон (1,96), а бронза нібито мала діставатись білорусці, яка має громадянство Польщі – Марії Жодзік (також 1,96, але більше спроб). Втім, у підсумковому протоколі її результати чомусь анулювали повністю. Відтак, подіум доповнила саме Левченко!