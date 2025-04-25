"2024 рік був фантастичним, чудовим роком у моїй кар'єрі. Але я маю бути готовою до того, щоб перегорнути цю сторінку, бути готовою до наступного сезону. Хочу стати кращою та стрибати так високо, наскільки можу.

Магучіх і Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги – розклад змагань за участі українок

Почуваюся добре, чекаю етапу в Сямені, бо він відкриє для мене літній сезон. З нетерпінням очікую на те, щоб позмагатися з дівчатами, атмосфера буде конкурентною. Побачимо, що вийде

Звісно, головним турніром буде чемпіонат світу в Японії, тож я буду на ньому зосереджена. Сподіваюся, що буду у формі впродовж всього сезону. Після Євро в приміщенні у мене була незначна травма, і я не могла добре стрибати. Але зараз все добре, я повністю відновилася і готова фізично та психологічно стрибати й робити це якомога вище", – наводить слова Магучіх Суспільне Спорт.

Нагадаємо, вже завтра, 26 квітня. відбудеться стартовий етап Діамантової ліги в китайському Сямені. На змаганнях зі стрибків у висоту виступлять дві українки – чинна чемпіонка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.