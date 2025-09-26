Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла у коло претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2025 року за версією European Athletics. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Магучіх є чинною переможницею голосування серед уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів European Athletics. Цього року вона спробує виграти нагороду вдруге поспіль.

У 2025 році українка втретє поспіль виграла золото чемпіонату континенту в приміщенні, а також виграла змагання першого дивізіону зі стрибків у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді. Крім того, Магучіх за підсумками року має бронзові медалі ЧС-2025 на відкритому повітрі та у приміщенні, а також срібло у фіналі Діамантової ліги.

Разом із Ярославою Магучіх на визнання претендують Надя Батоклетті з Італії (чемпіонка Європи з бігу на 10 км), Фемке Бол з Нідерландів (чемпіонка світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з/б), Джорджия Гантер Белл з Великої Британії (віце-чемпіонка світу з бігу на 800 метрів), Дітаджі Камбунджі зі Швейцарії (чемпіонка світу на 100 м з/б), Кейт О'Коннор з Ірландії (віце-чемпіонка світу з семиборства та п'ятиборства в приміщенні), Марія Перес з Іспанії (чемпіонка світу зі спортивної ходьби на 35 км та 20 км), Джессіка Схілдер з Нідерландів (чемпіонка світу, Діамантової ліги та Євро-2025 у приміщенні зі штовхання ядра) та Йорінде ван Клінкен з Нідерландів (віце-чемпіонка світу з метання диска).

Голосування є відкритим на офіційному сайті European Athletics. Переможниця стане відома на церемонії Golden Tracks 25 жовтня.

